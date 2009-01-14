Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 17 - Der Abschlussevent - Teil 2 - der Tag der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 17 - Der Abschlussevent - Teil 2 - der Tag der Wahrheit
Schweinezüchter Erwin trifft auf seine Damen und wir erfahren, wie es in der Zwischenzeit mit ihm und der Tirolerin Katrin weitergegangen ist. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Gerhard, bei dem es - trotz vieler Annäherungsversuche - in der Woche auf seinem Hof nicht gefunkt hat. Streckenweise hatte man den Eindruck, dass es dem fröhlichen Feuerwehrmann vielleicht nur ein wenig an Mut gefehlt hat, denn an der frechen Jenny hatte er durchaus Gefallen gefunden. Ob aus den beiden doch mehr wurde? Von den anderen Bauern beneidet wird Christoph, da er aufgrund der enormen Anzahl an Zuschriften fünf Damen näher kennenlernen konnte. Er selbst war davon eher überfordert und muss sich eingestehen, damals die falsche Frau weggeschickt zu haben. Inzwischen ist dieser Fehler ausgebessert und die ehemalige Verliererin Katharina und der liebevolle Bergbauer haben zueinander gefunden. Als die ehemalige Favoritin Michaela und Mitbewerberin Johanna allerdings auf allerlei Ungereimtheiten stoßen, wird es für den jungen Bergbauern brenzlig. Dies und noch weitere unerwartete Situationen warten diesmal auf unsere Landwirte, beim großen Abschlussevent, dem Tag der Wahrheit.
