Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 2
Es ist wieder Zeit für Romantik und Entscheidungen. Jeder der Single-Männer darf aus seinen Bewerbungen 3 Damen auswählen, die er auf seinen Hof einlädt. Die Wahl fiel nicht jedem leicht... und so manchem ist schnell klar, dass die Realität mit seinen Vorstellungen nicht unbedingt deckungsgleich ist. Kaum sind die Frauen angereist beginnt auch schon der Druck - denn die nächste Entscheidung steht an. Nach einem Tag muss eine der 3 Frauen den Hof auch schon wieder verlassen... Das heißt, dass unsere Bauern ihre Frauen so schnell wie möglich kennenlernen müssen - nur wie macht man das? Auch diesmal sind die Single-Männer so unterschiedlich wie das Leben selbst und diesmal gibt es eine Besonderheit bei Bauer sucht Frau: Denn zum ersten Mal suchen auch ein Brüderpaar und ein Vater-Sohn-Gespann nach der Richtigen. Ganz nach dem Motto: Zu zweit ist alles einfacher. Man kann sich also wieder freuen – denn es warten gefühlvolle Liebesgeständnisse, leidenschaftliche Diskussionen und vor allem Single-Männer aus den schönsten Ecken des Landes.
