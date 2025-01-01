Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Allerlei Sorgen beschäftigen unsere Bauern diese Woche. Zum einen will Christoph die Schmerzen nach seinem Unfall nicht zugeben, aber er kann sie immer weniger ignorieren. Aber seine Ablenkungstaktik kann sich sehen lassen, denn er geht mit seinen beiden verbliebenen Mädls zum Baden.. und auf Körperkontakt. Zum anderen kann Hannes die Nervosität vor der Ankunft der dritten Bewerberin Astrid kaum noch verstecken... und auch die Zeit wird immer knapper, denn er muss Petra und Andrea noch das Geheimnis offenbaren. Nicht unberechtigt hat er Angst davor plötzlich wieder alleine dazustehen. Bei Martin und seinen Mädels herrscht dagegen eitel Sonnenschein. Und das, obwohl ein Wolkenbruch für "Land unter" in der gemeinsamen Zeltschlafstätte sorgt. Aber Martin und seine Mädls lassen sich den Tag nicht verderben und fahren kurzerhand zum Faustballtraining, Martins liebstes Hobby. Als es dann zurück zum heimischen Hof geht, erwartet die Vier eine böse Überraschung... Und es gibt ein Wiedersehen mit Gerold. Der hat bisher nur eine Sorge... hat er die Richtigen ausgewählt?
