In Oberösterreich merkt Erwin, das es für ihn Zeit wird die Initiative zu ergreifen. Kathrin oder Sigrun – beide Damen haben Interesse am smarten Schweinezüchter, doch nur Eine hat ihm ins Herz getroffen. Ganz Gentleman möchte er seinen Mädels mit einem Hoffest für die vergangenen Tage danken und die Gunst der Stunde nutzen um seine Gefühle zu offenbaren. Wird es ein Happy End geben? Bei unserem ungleichen Brüderpaar steht Augustin vor einer Herausforderung. Der Tag der Abreise naht, um nicht beide Bewerberinnen zu verlieren, muss er mit offenen Karten spielen. Joey konnte mit ihrer fröhlichen und aufgeschlossenen Art so einige Pluspunkte machen. Hat Bettina ihren Favoritenposten endgültig verloren? Wem schenkt der 22-Jährige sein Herz? Franz hat ganz andere Sorgen. Alexandra ist krank. Doch das ist die perfekte Gelegenheit für Sabine ihrem Bauern näher zu kommen. Gemeinsam versorgen sie Haus und Hof und haben dabei jede Menge Spaß. Auch Franz` Kinder haben die Wienerin schon fest in ihr Herz geschlossen. Wird Franz seine Vorliebe für blonde Frauen noch mal überdenken? Denn außer der Haarfarbe, erfüllt Sabine alle Vorstellungen und Erwartungen des alleinerziehenden Vaters. Bei Gerhard heißt es: wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Der lachende Feuerwehrmann hat einen Narren an Jenny gefressen, überschwemmte sie mit Zuneigung. Der 27-Jährigen war das zu viel und sie wies ihn zurück. Doch nun sehnt sie sich nach ein paar netten Worten und einer Annäherung. Wird der Landwirt noch den richtigen Ton bei Jenny treffen? Schließlich ist auch bei Gerhard die Hofwoche fast vorbei. In der Steiermark steht hingegen Christoph in den Startlöchern. Unmengen an Bewerbungen sind für ihn eingegangen! Klar, dass er sich bei so einer großen Menge an Zuschriften nicht nur für drei Damen entscheiden kann. Fünf Mädels hat sich der Frauenschwarm auf seinen Hof eingeladen. Ob sich der schüchterne Christoph da nicht zu viel vorgenommen hat?
