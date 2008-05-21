Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 1 - Vorstellung - Die AussaatJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 1 - Vorstellung - Die Aussaat
Bauer sucht Frau stellt 11 österreichische Junggesellen vor, die die Frau fürs Leben suchen. Durch das Erfolgsformat "Bauer sucht Frau" haben bereits einige Bauern die Richtige gefunden. Diesmal stellt Katrin Lampe sogar 11 Bauern vor, denn die 5. Staffel Bauer sucht Frau steht unter dem Motto: zu zweit ist alles einfacher. Das Besondere dabei: Unter den 11 Singles findet sich auch ein Brüderpaar und auch Vater und Sohn wollen gemeinsam ihr Glück finden. Unter den Bewerbern sind auch diesmal wieder die unterschiedlichsten Typen. Da ist unter anderem Erwin, der neben seiner Schweinezucht auch erfolgreich im Leistungspflügen ist, Walter, zu dessen Leidenschaft das Schnapsbrennen gehört und auch Manfred - der die Landwirtschaft von seiner ganz besonderen Seite angeht. Gemeinsam haben sie nur eines: die Eine, die Einzige, die wirklich Richtige fehlt zum Glück.
