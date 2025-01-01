Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 12
Beim Vater-Sohn-Duo in Salzburg hat sich die große Aufregung fürs Erste gelegt. Petra ist nach ihrem großen Wutausbruch "Hals über Kopf" abgereist, und Hannes und Astrid genießen sichtlich erleichtert den gemeinsamen Morgen. Doch die Vergangenheit kann man nicht einfach verdrängen, stattdessen muss sie bewältigt werden. Astrid sucht die Aussprache, und was dann ans Licht kommt, haut sogar den sonst so coolen Hannes um. Sohn Martin vergnügt sich derweil mit seinen beiden Mädels. Noch verrät er nicht, ob und für wen sein Herz höher schlägt. Schließlich lockert der selbst gemachte Straußeneierlikör Martins Zunge, und so erfahren Marita und Melanie von einem eigenartigen Punktesystem. Und auch in Oberösterreich kommt so manches ans Licht. Denn für Gerold, Marianne und Monika bricht der letzte gemeinsame Tag an. Zusammen unternehmen die Drei eine Wanderung zu einem nahegelegenen Aussichtsturm. Hierbei wird es leidenschaftlich und… eine Frau bleibt auf der Strecke. Ein Aufbruch der ganz anderen Art wartet auf Manfred und Walter. Der Aufbruch in ein - vielleicht - neues Leben. Bei beiden sind endlich alle Frauen eingetroffen und werden sofort auf Herz und Nieren geprüft.

