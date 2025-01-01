Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 8: Bauer sucht Frau - Staffel 5 Folge 8
Erwins Schwestern Heidi und Susanna wollen Kathrin ein besonderes Geschenk machen. Die beiden Stylistinnen möchten der 26-Jährigen einen neuen Look verpassen und ganz nebenbei noch das eine oder andere Detail über das Liebesleben von Erwin erfahren. Schweinebauer Erwin bereitet eine große Überraschung für seine Herzdame vor: Ein romantischer Abend bei Kerzenschein und einem Glas Wein soll Kathrins Herz dahin schmelzen lassen. Es ist der letzte Abend für die Zwei, denn die Woche auf dem Hof in Oberösterreich ist vorbei. Ein schwerer Abschied steht für die frisch Verliebten bevor. In Kärnten muss Bauer Franz Rede und Antwort stehen. Sabine will wissen, wie er für sie empfindet. Der 43-jährige Familienvater tut sich sehr schwer die richtigen Worte zu finden. Wird er seine Position der Wienerin erklären können? Zudem steht auch noch Sabines Abreise bevor. Wie werden sie und Franz auseinander gehen? Auf dem Hof von Christoph sind die 24 Stunden bald um. Von seinen fünf angereisten Damen muss er noch heute drei nach Hause schicken. Die Entscheidung welche es wird, fällt dem attraktiven Bergbauern sehr schwer. Hübsch anzusehen sind sie alle, aber die Frau an seiner Seite soll sich auch in den landwirtschaftlichen Betrieb einbringen. Also unterzieht der 26-jährige Jungbauer seine Frauen einer Prüfung und lässt sie im Stall arbeiten. Gibt es Berührungsängste bei den Damen oder tut sich Eine besonders hervor? Wer wird bleiben und wer muss gehen? Das Vater-Sohn-Gespann aus Salzburg steckt in den letzten Vorbereitungen. Der Junggesellenhaushalt muss auf Vordermann gebracht werden. Da im Haus die Frauen schlafen sollen, muss für die beiden Singlemänner das Zelt im Garten aufgebaut werden. Während Vater und Sohn herumwirbeln reist die erste Dame für den 24-Jährigen an. Noch ist Marita die einzige Dame am Hof. Kann sie dies zu ihrem Vorteil nutzen? Vater Hannes erwartet seine alte Liebe von vor zwanzig Jahren. Der 51-Jährige ist einerseits sehr aufgeregt und hat andererseits auch ein wenig Angst vor dem Wiedersehen. Vielleicht möchte seine alte Flamme mit ihm abrechnen? Wie werden die anderen beiden Damen reagieren?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick