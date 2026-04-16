Club der magischen Dinge: Ein magisches MissgeschickJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 21: Club der magischen Dinge: Ein magisches Missgeschick
24 Min.Folge vom 16.04.2026
Kyra wächst behütet in einer australischen Vorstadt auf. Wenn es die Zeit erlaubt, spielt sie Gitarre und geht Laufen. Da passiert eines Abends etwas, womit die 16-Jährige nie gerechnet hätte: Beim Joggen kommt sie an einem wie aus Zauberhand schwebenden Buch vorbei und fällt, als sie danach greift, schlagartig in Ohnmacht. Als Kyra wieder zu Bewusstsein kommt, ist nichts mehr so, wie es einmal war. Plötzlich verfügt sie über magische Kräfte und kann Dinge sehen, die gewöhnlichen Menschen verborgen bleiben. Kyra ist fasziniert und irritiert zugleich! Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club der magischen Dinge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids