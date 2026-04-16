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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Ein magisches Missgeschick

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 16.04.2026
Club der magischen Dinge: Ein magisches Missgeschick

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Club der magischen Dinge

Folge 21: Club der magischen Dinge: Ein magisches Missgeschick

24 Min.Folge vom 16.04.2026

Kyra wächst behütet in einer australischen Vorstadt auf. Wenn es die Zeit erlaubt, spielt sie Gitarre und geht Laufen. Da passiert eines Abends etwas, womit die 16-Jährige nie gerechnet hätte: Beim Joggen kommt sie an einem wie aus Zauberhand schwebenden Buch vorbei und fällt, als sie danach greift, schlagartig in Ohnmacht. Als Kyra wieder zu Bewusstsein kommt, ist nichts mehr so, wie es einmal war. Plötzlich verfügt sie über magische Kräfte und kann Dinge sehen, die gewöhnlichen Menschen verborgen bleiben. Kyra ist fasziniert und irritiert zugleich! Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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