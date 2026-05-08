Club der magischen Dinge: Fehlende ErinnerungJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 39: Club der magischen Dinge: Fehlende Erinnerung
24 Min.Folge vom 08.05.2026
Nachdem Orla ihr die Orb-Kräfte entzogen hat, kann sich Kyra nicht mehr an die magische Welt und ihre Freunde erinnern. Peter möchte ihr deswegen das Video zeigen, das Kyra für diesen Fall aufgenommen hat. Orla nutzt ihre erstarkten magischen Kräfte dafür, das DMI zu übernehmen. Sie möchte, dass Sean, der bisherige Leiter, zurücktritt, damit sie zum mächtigsten magischen Wesen aufsteigen kann. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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