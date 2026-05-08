Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Fehlende Erinnerung

ORF KidsStaffel 1Folge 39vom 08.05.2026
Club der magischen Dinge: Fehlende Erinnerung

Club der magischen Dinge: Fehlende ErinnerungJetzt kostenlos streamen

Club der magischen Dinge

Folge 39: Club der magischen Dinge: Fehlende Erinnerung

24 Min.Folge vom 08.05.2026

Nachdem Orla ihr die Orb-Kräfte entzogen hat, kann sich Kyra nicht mehr an die magische Welt und ihre Freunde erinnern. Peter möchte ihr deswegen das Video zeigen, das Kyra für diesen Fall aufgenommen hat. Orla nutzt ihre erstarkten magischen Kräfte dafür, das DMI zu übernehmen. Sie möchte, dass Sean, der bisherige Leiter, zurücktritt, damit sie zum mächtigsten magischen Wesen aufsteigen kann. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Club der magischen Dinge
ORF Kids
Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge

Alle 1 Staffeln und Folgen