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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Die Kicher-Blume

ORF KidsStaffel 1Folge 33vom 30.04.2026
Club der magischen Dinge: Die Kicher-Blume

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Club der magischen Dinge

Folge 33: Club der magischen Dinge: Die Kicher-Blume

24 Min.Folge vom 30.04.2026

Da Maxwell noch immer nicht weiß, was mit Kyra los ist, ist sie bis auf Weiteres vom Unterricht freigestellt. Darra vermisst sie bald in der Bibliothek und stattet ihr einen Besuch zu Hause ab. Imogen, Lily und Ruksy wollen Kyra helfen und herausfinden, welches Geheimnis in jenem Buch, das sie damals zu einem Dreiling hat werden lassen, verborgen liegt. Maxwell stellt währenddessen seine eigenen Nachforschungen an. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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