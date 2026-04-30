Club der magischen Dinge: Die Kicher-BlumeJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 33: Club der magischen Dinge: Die Kicher-Blume
24 Min.Folge vom 30.04.2026
Da Maxwell noch immer nicht weiß, was mit Kyra los ist, ist sie bis auf Weiteres vom Unterricht freigestellt. Darra vermisst sie bald in der Bibliothek und stattet ihr einen Besuch zu Hause ab. Imogen, Lily und Ruksy wollen Kyra helfen und herausfinden, welches Geheimnis in jenem Buch, das sie damals zu einem Dreiling hat werden lassen, verborgen liegt. Maxwell stellt währenddessen seine eigenen Nachforschungen an. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club der magischen Dinge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids