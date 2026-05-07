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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Untergetaucht

ORF KidsStaffel 1Folge 38vom 07.05.2026
Club der magischen Dinge: Untergetaucht

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Club der magischen Dinge

Folge 38: Club der magischen Dinge: Untergetaucht

24 Min.Folge vom 07.05.2026

Der Orb ist verschwunden und Imogen steht unter Verdacht ihn gestohlen zu haben. Die junge Elfe bestreitet das und taucht bei Kyra unter, wo Peter sie bald darauf entdeckt. Niemand weiß genau, was passiert ist, aber Professor Maxwell ist sich sicher, dass Imogen ihn angegriffen und den Orb mitgenommen hat. Kyra und ihre Freunde müssen nun das Rätsel um den Diebstahl lösen und den Orb wiederfinden, um Imogens Unschuld zu beweisen. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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