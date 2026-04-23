Club der magischen Dinge: Fee für einen TagJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 27: Club der magischen Dinge: Fee für einen Tag
24 Min.Folge vom 23.04.2026
Kyra ist völlig verunsichert. Sie ist zwar ein Dreiling, etwas sehr Besonderes in der magischen Welt, weiß aber nicht so recht, zu welcher Gruppe sie sich zugehörig fühlen soll. Da hat Lily einen Einfall: Sie zaubert Kyra für einen Tag Feenflügel, damit diese erfährt, wie es ist, eine Fee zu sein. Doch der Zauber, den sie anwendet, bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Derweil hilft Imogen ihrem Bruder Darra bei einem Zauber, der ihm einfach nicht gelingen will. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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