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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Ein faires Spiel

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 24.04.2026
Club der magischen Dinge: Ein faires Spiel

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Club der magischen Dinge

Folge 28: Club der magischen Dinge: Ein faires Spiel

24 Min.Folge vom 24.04.2026

Kyra steht ziemlich unter Druck, sie hat viele Prüfungen in der magischen Welt. Die letzte hat sie nicht geschafft und jetzt steht auch noch ein wichtiges Basketballspiel an. Darra hat den letzten Test ebenfalls nicht positiv absolviert und jetzt befürchten Imogen und Lily, dass sie einen neuen Lehrer bekommen, wenn die Leistungen von Kyra und Darra nicht besser werden. In der Hoffnung, dass Kyra sich nach einem Erfolg beim Basketball voll auf die Wiederholungsprüfung konzentrieren kann, greifen Imogen und Lily zu magischen Hilfsmitteln. Foto: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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