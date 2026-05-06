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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Zeit des Abschieds

ORF KidsStaffel 1Folge 37vom 06.05.2026
Club der magischen Dinge: Zeit des Abschieds

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Club der magischen Dinge

Folge 37: Club der magischen Dinge: Zeit des Abschieds

24 Min.Folge vom 06.05.2026

Kyra gelingt es mit ihren Orb-Kräften, einen magischen Ausbruch zu beseitigen. Doch die Freude darüber währt nicht lange, denn sie erfährt, dass das DMI ihr ihre Kräfte wegnehmen will. Es besteht die Chance, dass Kyra dabei auch ihre Kenntnisse über die magische Welt und ihre Freunde vergisst. Daher beschließt sie, mit Peters Hilfe ein Video aufzunehmen, durch das sie sich nach dem Eingriff wieder erinnern soll. Ihre magischen Freunde planen in der Zwischenzeit eine Abschiedsparty für Kyra. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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