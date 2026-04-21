Club der magischen Dinge: Rüstung auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 25: Club der magischen Dinge: Rüstung auf Abwegen
24 Min.Folge vom 21.04.2026
Im Museum der Magie macht Ruksy eine Führung für eine Gruppe junger magischer Wesen. Leo, ein junger Elf, testet seine magischen Kräfte an einer ausgestellten Ritterrüstung aus. Diese erwacht daraufhin zum Leben und wandelt durch die Stadt. Kyra lernt währenddessen mit der Hilfe von Imogen sich zu teleportieren. Bald müssen auch die beiden bei der Suche nach der Rüstung helfen, denn keiner weiß so richtig, wo sie hinwill. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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