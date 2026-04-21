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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Rüstung auf Abwegen

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 21.04.2026
Club der magischen Dinge: Rüstung auf Abwegen

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Club der magischen Dinge

Folge 25: Club der magischen Dinge: Rüstung auf Abwegen

24 Min.Folge vom 21.04.2026

Im Museum der Magie macht Ruksy eine Führung für eine Gruppe junger magischer Wesen. Leo, ein junger Elf, testet seine magischen Kräfte an einer ausgestellten Ritterrüstung aus. Diese erwacht daraufhin zum Leben und wandelt durch die Stadt. Kyra lernt währenddessen mit der Hilfe von Imogen sich zu teleportieren. Bald müssen auch die beiden bei der Suche nach der Rüstung helfen, denn keiner weiß so richtig, wo sie hinwill. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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