Club der magischen Dinge: Magie liegt in der LuftJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 22: Club der magischen Dinge: Magie liegt in der Luft
24 Min.Folge vom 17.04.2026
Nachdem Kyra durch das Berühren des Buches magische Kräfte erhalten hat, bringen Imogen und Lily sie zu Professor Maxwell. Dieser versucht, die äußerst verzwickte Angelegenheit wieder zu lösen. Allerdings ist Kyra von alledem völlig verunsichert und flieht Hals über Kopf nach Hause. Doch die magische Welt und ihre Geheimnisse lassen sie so schnell nicht los. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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Club der magischen Dinge
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