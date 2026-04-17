Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Magie liegt in der Luft

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 17.04.2026
Club der magischen Dinge: Magie liegt in der Luft

Club der magischen Dinge: Magie liegt in der LuftJetzt kostenlos streamen

Club der magischen Dinge

Folge 22: Club der magischen Dinge: Magie liegt in der Luft

24 Min.Folge vom 17.04.2026

Nachdem Kyra durch das Berühren des Buches magische Kräfte erhalten hat, bringen Imogen und Lily sie zu Professor Maxwell. Dieser versucht, die äußerst verzwickte Angelegenheit wieder zu lösen. Allerdings ist Kyra von alledem völlig verunsichert und flieht Hals über Kopf nach Hause. Doch die magische Welt und ihre Geheimnisse lassen sie so schnell nicht los. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Club der magischen Dinge
ORF Kids
Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge

Alle 1 Staffeln und Folgen