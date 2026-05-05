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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Die Preisverleihung

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 05.05.2026
Club der magischen Dinge: Die Preisverleihung

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Club der magischen Dinge

Folge 36: Club der magischen Dinge: Die Preisverleihung

24 Min.Folge vom 05.05.2026

Kyra hat wieder einmal Schwierigkeiten, ihr magisches Leben und ihr Leben in der echten Welt zu koordinieren. Sie erfährt sehr kurzfristig von einer Preisverleihung, die in Maxwells Schule stattfindet und bei der außerordentliche Leistungen von magischen Schülern ausgezeichnet werden. Allerdings möchte ihr Vater am selben Tag mit ihr zelten gehen. Sie haben das früher immer zum Geburtstag ihrer Mutter gemacht, weswegen dieses Ritual ihrem Vater sehr wichtig ist. Wie kann sich Kyra aus dieser Zwickmühle befreien? Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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