Club der magischen Dinge: Im verbotenen WaldJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 31: Club der magischen Dinge: Im verbotenen Wald
24 Min.Folge vom 28.04.2026
Peter hat gesehen, wie Maxwell durch die Wand in die Bibliothek gegangen ist und möchte nun wissen, was es damit auf sich hat. Um die Wahrheit zu erfahren, ist ihm jedes Mittel recht und so erpresst er Kyra mit einer Videoaufnahme. Kyra hat keine Wahl und nimmt Peter mit in die Bibliothek. Dort findet Peter ein Buch, das ihn auf einmal in sich hineinzieht. Jetzt muss Kyra ihn wiederfinden, ohne dass ihre magischen Freunde herausfinden, dass Peter von der Bibliothek weiß. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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