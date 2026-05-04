Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Der Vertrauensbeweis

ORF KidsStaffel 1Folge 35vom 04.05.2026
Club der magischen Dinge: Der Vertrauensbeweis

Club der magischen Dinge: Der VertrauensbeweisJetzt kostenlos streamen

Club der magischen Dinge

Folge 35: Club der magischen Dinge: Der Vertrauensbeweis

24 Min.Folge vom 04.05.2026

Kyra und Maxwell haben einen Termin im DMI. Lilys Vater Sean, der Direktor des Ministeriums, hegt Zweifel daran, ob Kyra wirklich vertrauenswürdig ist. Ihre Kräfte sind sehr stark und er fürchtet, dass sie auch zu einer Bedrohung für die magische Welt werden könnte. Sean sieht seine Zweifel bestätigt, als Kyra unaufgefordert Magie anwendet, um Lily ins DMI zu bringen. Diese war gerade dabei, Maxwell im Buchladen zu vertreten, nun ist Ruksy dort auf sich allein gestellt. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Club der magischen Dinge
ORF Kids
Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge

Alle 1 Staffeln und Folgen