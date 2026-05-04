Club der magischen Dinge: Der VertrauensbeweisJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 35: Club der magischen Dinge: Der Vertrauensbeweis
24 Min.Folge vom 04.05.2026
Kyra und Maxwell haben einen Termin im DMI. Lilys Vater Sean, der Direktor des Ministeriums, hegt Zweifel daran, ob Kyra wirklich vertrauenswürdig ist. Ihre Kräfte sind sehr stark und er fürchtet, dass sie auch zu einer Bedrohung für die magische Welt werden könnte. Sean sieht seine Zweifel bestätigt, als Kyra unaufgefordert Magie anwendet, um Lily ins DMI zu bringen. Diese war gerade dabei, Maxwell im Buchladen zu vertreten, nun ist Ruksy dort auf sich allein gestellt. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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