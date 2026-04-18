Club der magischen Dinge: Die ganze Welt ist eine BühneJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 23: Club der magischen Dinge: Die ganze Welt ist eine Bühne
24 Min.Folge vom 18.04.2026
Kyra lernt ihre magischen Kräfte immer besser zu kontrollieren. Der Unsichtbarkeitszauber bereitet ihr jedoch noch Probleme. An der Schule soll sie mit Peter einige Szenen aus „Romeo und Julia“ aufführen, der ist darüber gar nicht erfreut. Dann sieht er auch noch zufällig, wie Kyra im Garten den Unsichtbarkeitszauber übt. Um weitere Probleme zu vermeiden, wendet Lily einen Vergessenszauber an, der jedoch nicht ganz die gewünschte Wirkung hat. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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