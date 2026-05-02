Club der magischen Dinge: Das Auge von HorusJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 34: Club der magischen Dinge: Das Auge von Horus
Imogen und ihr Bruder Darra verbringen einen Tag im DMI, der spannender wird, als Darra zunächst vermutet. Währenddessen stellen Ruksy und Kyra Maxwell zur Rede, dieser kann sein Wissen vom Orb von Lemuria nicht länger für sich behalten. Tatsächlich gibt es das sagenumwobene Artefakt wirklich, Feen und Elfen haben ihn vor vielen Jahren gemeinsam erschaffen. Er ist unfassbar mächtig, deswegen wollte Maxwell als junger Mitarbeiter beim DMI den Orb finden. Doch als Maxwell mit seiner Freundin Giselle und dem Architekten Edward auf einer Mission war, um die magische Kugel zu bergen, passierte ein Unglück. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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