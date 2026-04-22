Club der magischen Dinge: Der TestJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 26: Club der magischen Dinge: Der Test
24 Min.Folge vom 22.04.2026
Die Schüler von Maxwell sind schon ganz nervös, denn heute steht ein wichtiger Test an. Dann erscheint auch noch Orla, Spitzenbeamtin des DMI, unangemeldet, um bei der Prüfung zuzusehen. Die erste Aufgabe besteht darin, ein verstimmtes Klavier zu besänftigen. Gemeinsam mit Darra kann Kyra dieses Problem lösen. Die zweite Übung ist da schon schwerer, die Schüler sollen einen magischen Handschuh im Museum der Magie finden. Währenddessen hat Peter es sich zur Aufgabe gemacht, den seltsamen Dingen, die in letzter Zeit passiert sind, auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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Club der magischen Dinge
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