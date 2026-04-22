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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Der Test

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 22.04.2026
Club der magischen Dinge: Der Test

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Club der magischen Dinge

Folge 26: Club der magischen Dinge: Der Test

24 Min.Folge vom 22.04.2026

Die Schüler von Maxwell sind schon ganz nervös, denn heute steht ein wichtiger Test an. Dann erscheint auch noch Orla, Spitzenbeamtin des DMI, unangemeldet, um bei der Prüfung zuzusehen. Die erste Aufgabe besteht darin, ein verstimmtes Klavier zu besänftigen. Gemeinsam mit Darra kann Kyra dieses Problem lösen. Die zweite Übung ist da schon schwerer, die Schüler sollen einen magischen Handschuh im Museum der Magie finden. Währenddessen hat Peter es sich zur Aufgabe gemacht, den seltsamen Dingen, die in letzter Zeit passiert sind, auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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