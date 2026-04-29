Club der magischen Dinge: Die Pyjama-PartyJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 32: Club der magischen Dinge: Die Pyjama-Party
24 Min.Folge vom 29.04.2026
Nach einem merkwürdigen Zwischenfall in der Bibliothek kann Kyra auf einmal ihre Kräfte nicht mehr richtig kontrollieren. So verwandelt sie Professor Maxwell ungewollt in ein Meerschweinchen. Um mögliche schlimmere Konsequenzen ihrer außer Kontrolle geratenen Kräfte zu verhindern, laden sich Imogen und Lily auf Kyras Pyjamaparty mit Mathilda ein. Bildquelle: ORF/Disney/ABC/Tony Rivetti
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Club der magischen Dinge
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