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Club der magischen Dinge

Club der magischen Dinge: Die Pyjama-Party

ORF KidsStaffel 1Folge 32vom 29.04.2026
Club der magischen Dinge: Die Pyjama-Party

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Club der magischen Dinge

Folge 32: Club der magischen Dinge: Die Pyjama-Party

24 Min.Folge vom 29.04.2026

Nach einem merkwürdigen Zwischenfall in der Bibliothek kann Kyra auf einmal ihre Kräfte nicht mehr richtig kontrollieren. So verwandelt sie Professor Maxwell ungewollt in ein Meerschweinchen. Um mögliche schlimmere Konsequenzen ihrer außer Kontrolle geratenen Kräfte zu verhindern, laden sich Imogen und Lily auf Kyras Pyjamaparty mit Mathilda ein. Bildquelle: ORF/Disney/ABC/Tony Rivetti

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