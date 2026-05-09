Club der magischen Dinge: Der Kampf um den OrbJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge
Folge 40: Club der magischen Dinge: Der Kampf um den Orb
24 Min.Folge vom 09.05.2026
Durch das Video, das sie mit Peter aufgenommen hat, kann sich Kyra wieder an ihre Zeit in der magischen Welt erinnern. Orla hat mittlerweile die Macht im DMI übernommen und möchte jetzt beweisen, dass die magische Welt der Menschenwelt überlegen ist. Kyra und ihre Freunde rüsten sich zum finalen Kampf um den Orb, der über die Zukunft der magischen Wesen entscheidet. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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