Der Alte: Bescheidener WohlstandJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge vom 21.05.2026: Der Alte: Bescheidener Wohlstand
Eine 75-jährige Frau scheint einem Raubmord zum Opfer gefallen zu sein. Ihre Handtasche wurde durchwühlt. In ihrem Haus finden sich Hinweise für eine Romanze. Ihr Sohn Michael, der davon nichts wusste, ist irritiert. Eigenmächtig macht er sich auf die Suche nach dem Verehrer und stöbert ihn tatsächlich auf. Eine weitere heiße Spur führt ins Immobiliengewerbe. Als schließlich die wahren Hintergründe für die Tat zutage treten, schmiedet Kommissar Bergmann einen raffinierten Plan, um den Täter zu überführen. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Matthias Lier (Michael Pfeiffer) Swintha Gersthofer (Kathrin Pfeiffer) Elmar Gutmann (Wolfgang Funke) Heide Ackermann (Erika Fiebig) Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Lasse Nolte Bildquelle: Barbara Bauriedl/ORF/ZDF