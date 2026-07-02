Der Alte
Folge vom 02.07.2026: Der Alte: Nur das Beste
59 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Ein 21-Jähriger wird tot in einer Kirche gefunden. Der engagierte Freiwillige half bei der Sanierung des Gotteshauses und galt als fleißig und hilfsbereit. Sein Tod erschüttert besonders seinen besten Freund Marcel Sperber. Bei den Ermittlungen stößt Kommissar Caspar Bergmann jedoch auf Widersprüche im Lebenslauf des Opfers. Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2