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Der Alte

Der Alte: Nur das Beste

ORF2Folge vom 02.07.2026
Der Alte: Nur das Beste

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Der Alte

Folge vom 02.07.2026: Der Alte: Nur das Beste

59 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Ein 21-Jähriger wird tot in einer Kirche gefunden. Der engagierte Freiwillige half bei der Sanierung des Gotteshauses und galt als fleißig und hilfsbereit. Sein Tod erschüttert besonders seinen besten Freund Marcel Sperber. Bei den Ermittlungen stößt Kommissar Caspar Bergmann jedoch auf Widersprüche im Lebenslauf des Opfers. Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri

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