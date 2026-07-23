Der Alte
Folge vom 23.07.2026: Der Alte: Exit
59 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Kurz vor einem entscheidenden Investorentermin wird der Chefprogrammierer eines Start-ups am Arbeitsplatz erschlagen. Während für Firmenchefin Sharon Dieringsfeld die Zukunft ihres Unternehmens auf dem Spiel steht, beginnt Hauptkommissar Caspar Bergmann mit den aufwendigen Ermittlungen. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Max Woelky (Frank Freidank) Karen Dahmen (Sharon Dieringsfeld) Hanna Binke (Nele Egger) Samy Challah (Esteban Guiterez) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Christian Pötschke Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri
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Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2