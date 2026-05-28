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Der Alte

Der Alte: Abstiegsangst

ORF2Folge vom 28.05.2026
Der Alte: Abstiegsangst

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Der Alte

Folge vom 28.05.2026: Der Alte: Abstiegsangst

59 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Der gut situierte Mittfünfziger Martin Feldkamp wird während seiner abendlichen Joggingrunde an einem See erschossen. Erste Ermittlungen ergeben, dass Feldkamp nicht ganz ehrlich zu seiner Familie gewesen ist. Vor mehr als einem Jahr verlor er seinen hochdotierten Job bei einer Bank, hat dies seinem privaten Umfeld aber verschwiegen. Hauptkommissar Caspar Bergmann versucht herauszufinden, wie die Familie trotzdem ihren luxuriösen Lebensstil aufrechterhalten konnte - ein kniffliges Unterfangen. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Brigitte Zeh (Nina Feldkamp) Jonathan Lade (Theo Feldkamp) Urs Rechn (Simon Rothe) Josefine Israel (Jessie Weller) Dagny Dewath (Karen Rothe) Regie: Axel Barth Drehbuch: Arne Laser Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri

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