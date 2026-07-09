Der Alte: Rückkehr ohne WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge vom 09.07.2026: Der Alte: Rückkehr ohne Wiedersehen
Beim Morgensport im Park kann Hauptkommissar Bergmann gerade noch verhindern, dass Jugendliche einen schlafenden Obdachlosen schikanieren. Während er die Flüchtenden zur Fahndung ausschreibt, stellt er fest, dass der Mann bereits tot ist. Bergmann tippt auf Unterkühlung. Eine Wunde am Kopf und weitere Indizien sprechen aber für Mord. Seinem Arzt hat der Tote vor Kurzem einen Rucksack zur Aufbewahrung vorbeigebracht. Über den Inhalt hofft Bergmann, mehr über das Opfer herauszufinden. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Mara-Sophie Schmidt (Aurelia Bergmann) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Tobias Oertel (Dr. Stefan Weber) Thomas Scharff (Karl Wörsching) Carolina Vera (Nora Wörsching) Regie: Eva Marel Jura Drehbuch: Claus Stirzenbecher Bildquelle: ORF/ZDF/Jurgen Olczyk