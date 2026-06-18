Der Alte
Folge vom 18.06.2026: Der Alte: Der große Bruder
Der Unternehmer Markus Schwarzhuber, Gründer einer Waschstraßenkette, wird tot in seiner Münchner Villa aufgefunden. Während Küche und Garage verwüstet sind und Geld fehlt, gibt es keine Einbruchsspuren. Ein Skateboard am Tatort führt die Ermittler zu Nico Bauer, einem jungen Mann mit Vorstrafen und Verbindungen zur Tochter des Opfers. Seit dem Vorfall ist er untergetaucht. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Mara-Sophie Schmidt (Aurelia Bergmann) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Bianca Nawrath (Liss Schwarzhuber) Luke Matt Röntgen (Nico "Krake" Bauer) Guido Broscheit (Markus Schwarzhuber) Regie: Astrid Schult Drehbuch: Eva Marel Jura Kamera: Michael Boxrucker Musik: Nikolaus Glowna Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri