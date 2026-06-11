Der Alte
Folge vom 11.06.2026: Der Alte: Die letzte Chance
Mordalarm im Biergarten! Bert Willmer, Kellner der ersten Stunde im ‚Isar-Garten’, ist vor seiner Arbeitsstätte erschlagen worden. Allen Bemühungen von Inhaberin Marie Kolbe zum Trotz kommt das Lokal nicht aus den roten Zahlen. Obwohl Kolbe weiterkämpfen will, gibt es einen Kaufinteressenten, der nicht lockerlässt. Dieser hatte tags zuvor offenbar Streit mit dem Opfer. Auf der Suche nach Zeugen trifft Kommissar Bergmann auf einen Obdachlosen, der ebenfalls ein erstklassiges Tatmotiv besitzt. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Mara-Sophie Schmidt (Aurelia Bergmann) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Katja Studt (Marie Kolbe) Florian Odendahl (Leon Moslechner) Christian Kerepeszki (Markus Kolbe) Regie: Astrid Schult Drehbuch: Isabell Serauky Kamera: Michael Boxrucker Musik: Oliver Thiede Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri