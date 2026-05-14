Der Alte: Die letzte KlassenfahrtJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge vom 14.05.2026: Der Alte: Die letzte Klassenfahrt
Für den Lehrer Ulrich Leidinger kommt jede Hilfe zu spät, als er während eines Schulausflugs in einem Park schwer am Hals verletzt wird. Es ist mitten in der Nacht und Leidinger trägt nur einen Pyjama. Auf seinem Computer finden sich freizügige Fotos seiner Schülerin Janna Thiel. Beharrlich hüllt sich das Mädchen jedoch in Schweigen und ist auch nicht die Einzige, die zur Tatzeit nicht im Hotel war. Während die Ermittlungen nur zäh voranschreiten, wollen immer mehr Eltern ihre Kinder heimholen. Die Uhr tickt. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Maja Enger (Janna Thiel) Bernhard Piesk (Jörg Becker) Sabine Häuser (Sina Wagner) Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Etienne Heimann Bildquelle: Barbara Bauriedl/ZDF