Der Alte
Folge vom 16.07.2026: Der Alte: Crash
Nach mehr als 26 Stunden im Einsatz wird Sanitäterin Elva Klein bei einem folgenschweren Unfall getötet. Was zunächst wie ein Unglück aussieht, entpuppt sich schnell als gezielter Mord. Während ihre Kollegin Johanna nur knapp überlebt, beginnt Hauptkommissar Caspar Bergmann mit den Ermittlungen. Da die Spurenlage dünn ist, rückt vor allem das private Umfeld der Getöteten in den Fokus. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Mara-Sophie Schmidt (Aurelia Bergmann) Claudia Geisler-Bading (Silvia Klein) Anna Gesa-Raija Lappe (Elva Klein) Moritz Treuenfels (Rufus Schneider / Markus Weiler) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Christoph Wortberg Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri