Der Alte
Folge vom 05.06.2026: Der Alte: Die Bedürftigen
Hanno Wegener führt nach außen hin ein beneidenswert erfolgreiches Leben. Der Anwalt besitzt eine großzügig geschnittene Wohnung mit integrierter Kanzlei, seine Mandanten gehören zur besseren Gesellschaft. Als Wegener daheim erschlagen aufgefunden wird, durchschaut Kommissar Bergmann schnell, dass das glamouröse Image reine Fassade gewesen ist. Wegener hatte massive Geld- und Alkoholprobleme. Da Hinweise auf einen Einbruch fehlen, scheint er seinen Mörder gekannt zu haben. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Lena Meckel (Johanna Bergmann) Mara-Sophie Schmidt (Aurelia Bergmann) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Milton Welsh (Adrian von Faller) Bianca Hein (Vera Stadler) Regie: Axel Barth Drehbuch: Claus Stirzenbecher Kamera: Roman Nowocien Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri