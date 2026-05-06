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Edmund und Luzie

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 06.05.2026
Edmund und Luzie: Edmunds Lieblingsbaum

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Edmund und Luzie

Folge 1: Edmund und Luzie: Edmunds Lieblingsbaum

12 Min.Folge vom 06.05.2026

Edmund liebt seinen Lieblingsbaum über alles. Auf ihm kann er sich entspannen und zurückziehen, wenn ihm danach ist. Doch nach einem heftigen Gewitter ist der arme Baum lädiert und sein bequemster Ast ist abgebrochen und Edmund ist tieftraurig. Luzie will ihren Freund aufheitern, indem sie den Baum verarztet. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation

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