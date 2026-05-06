Staffel 1Folge 1vom 06.05.2026
Edmund und Luzie: Edmunds LieblingsbaumJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 1: Edmund und Luzie: Edmunds Lieblingsbaum
12 Min.Folge vom 06.05.2026
Edmund liebt seinen Lieblingsbaum über alles. Auf ihm kann er sich entspannen und zurückziehen, wenn ihm danach ist. Doch nach einem heftigen Gewitter ist der arme Baum lädiert und sein bequemster Ast ist abgebrochen und Edmund ist tieftraurig. Luzie will ihren Freund aufheitern, indem sie den Baum verarztet. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation
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