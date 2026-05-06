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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Wetterzauberer

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 06.05.2026
Edmund und Luzie: Die Wetterzauberer

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Edmund und Luzie

Folge 2: Edmund und Luzie: Die Wetterzauberer

12 Min.Folge vom 06.05.2026

Edmund und Luzie sind genervt von den Mäusen, die immer alles besser wissen. Zur Abwechslung wollen sie die beiden deshalb auch einmal in Staunen versetzen. Dafür planen Luzie und Edmund, es regnen zu lassen. Aber das Wetter zu beeinflussen, ist gar nicht so einfach. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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