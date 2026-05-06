Edmund und Luzie: Die WetterzaubererJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 2: Edmund und Luzie: Die Wetterzauberer
12 Min.Folge vom 06.05.2026
Edmund und Luzie sind genervt von den Mäusen, die immer alles besser wissen. Zur Abwechslung wollen sie die beiden deshalb auch einmal in Staunen versetzen. Dafür planen Luzie und Edmund, es regnen zu lassen. Aber das Wetter zu beeinflussen, ist gar nicht so einfach. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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