Edmund und Luzie: Ein Häuschen für die SchwalbeJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 4: Edmund und Luzie: Ein Häuschen für die Schwalbe
12 Min.Folge vom 07.05.2026
Lisan, die Schwalbe, wird bald von ihrem Winteraufenthalt aus dem Süden zurückkehren, doch ihr Nest ist über den Winter kaputtgegangen. Edmund möchte, dass Lisan bei ihrer Rückkehr eine schöne Bleibe vorfindet. Kurzerhand ruft Luzie deshalb einen Wettbewerb aus, um herauszufinden, wer das beste Schwalbenhäuschen bauen kann. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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