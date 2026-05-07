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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Ein Häuschen für die Schwalbe

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 07.05.2026
Edmund und Luzie: Ein Häuschen für die Schwalbe

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Edmund und Luzie

Folge 4: Edmund und Luzie: Ein Häuschen für die Schwalbe

12 Min.Folge vom 07.05.2026

Lisan, die Schwalbe, wird bald von ihrem Winteraufenthalt aus dem Süden zurückkehren, doch ihr Nest ist über den Winter kaputtgegangen. Edmund möchte, dass Lisan bei ihrer Rückkehr eine schöne Bleibe vorfindet. Kurzerhand ruft Luzie deshalb einen Wettbewerb aus, um herauszufinden, wer das beste Schwalbenhäuschen bauen kann. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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