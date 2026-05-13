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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Geburtstagsblume

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 13.05.2026
Edmund und Luzie: Die Geburtstagsblume

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Edmund und Luzie

Folge 13: Edmund und Luzie: Die Geburtstagsblume

12 Min.Folge vom 13.05.2026

Edmund und Luzie möchten Mima zum Geburtstag mit ihren Lieblingsblumen überraschen. Aber da im April die Lilien noch nicht blühen, beschließen sie, der Natur etwas nachzuhelfen. Und tatsächlich, die Blumen blühen vorzeitig. Doch das Aprilwetter macht Edmund und Luzie einen Strich durch die Rechnung und der Hagel zerstört die Blütenpracht. Nun ist guter Rat teuer. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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