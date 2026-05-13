Edmund und Luzie: Die GeburtstagsblumeJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 13: Edmund und Luzie: Die Geburtstagsblume
12 Min.Folge vom 13.05.2026
Edmund und Luzie möchten Mima zum Geburtstag mit ihren Lieblingsblumen überraschen. Aber da im April die Lilien noch nicht blühen, beschließen sie, der Natur etwas nachzuhelfen. Und tatsächlich, die Blumen blühen vorzeitig. Doch das Aprilwetter macht Edmund und Luzie einen Strich durch die Rechnung und der Hagel zerstört die Blütenpracht. Nun ist guter Rat teuer. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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