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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Ameisenalarm

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 16.05.2026
Edmund und Luzie: Ameisenalarm

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Edmund und Luzie

Folge 18: Edmund und Luzie: Ameisenalarm

12 Min.Folge vom 16.05.2026

Oh Schreck! Das Haus der Mäuse Hortensia und Polka ist komplett von Ameisen befallen! Dort können sie auf keinen Fall übernachten. Edmund und Luzie laden die beiden kurzerhand zu sich nach Hause ein. Doch die siebengescheiten Mäuse ecken mit ihrer Besserwisserei ganz schön bei ihren hilfsbereiten Nachbarn an. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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