Edmund und Luzie: AmeisenalarmJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 18: Edmund und Luzie: Ameisenalarm
12 Min.Folge vom 16.05.2026
Oh Schreck! Das Haus der Mäuse Hortensia und Polka ist komplett von Ameisen befallen! Dort können sie auf keinen Fall übernachten. Edmund und Luzie laden die beiden kurzerhand zu sich nach Hause ein. Doch die siebengescheiten Mäuse ecken mit ihrer Besserwisserei ganz schön bei ihren hilfsbereiten Nachbarn an. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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