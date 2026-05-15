Edmund und Luzie: Die Ältesten des WaldesJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 16: Edmund und Luzie: Die Ältesten des Waldes
12 Min.Folge vom 15.05.2026
Wer ist wohl der oder die Älteste im Wald? Edmund und Luzie erstellen einem Stammbaum, doch noch ist nicht klar, wer ganz oben steht. Mima gibt den Kindern ein Rätsel auf, um sie näher an die Antwort zu bringen. Doch können die zwei ihre Frage beantworten? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edmund und Luzie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids