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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Ältesten des Waldes

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 15.05.2026
Edmund und Luzie: Die Ältesten des Waldes

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Edmund und Luzie

Folge 16: Edmund und Luzie: Die Ältesten des Waldes

12 Min.Folge vom 15.05.2026

Wer ist wohl der oder die Älteste im Wald? Edmund und Luzie erstellen einem Stammbaum, doch noch ist nicht klar, wer ganz oben steht. Mima gibt den Kindern ein Rätsel auf, um sie näher an die Antwort zu bringen. Doch können die zwei ihre Frage beantworten? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation

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