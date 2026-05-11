Edmund und Luzie: Der Vogel muss ins NestJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 9: Edmund und Luzie: Der Vogel muss ins Nest
12 Min.Folge vom 11.05.2026
Dingsda hat ein Vögelchen gefunden, das aus seinem Nest gefallen ist. Edmund und Luzie wollen natürlich sofort bei der Suche nach den Eltern des Kleinen mithelfen. Werden sie mit vereinten Kräften das Vogelbaby zurück zu seinem Nest bringen können? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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