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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Stark wie die Ameisen

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 08.05.2026
Edmund und Luzie: Stark wie die Ameisen

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Edmund und Luzie

Folge 5: Edmund und Luzie: Stark wie die Ameisen

12 Min.Folge vom 08.05.2026

Edmund und Luzie helfen Baldur bei der Karottenernte, aber Edmund fällt es gar nicht so leicht, die Karotten aus der Erde zu ziehen. Luzie zieht ihn damit auf und nennt ihn sogar "schwache Ameise". Das will Edmund nicht so einfach auf sich sitzen lassen! Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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