Edmund und Luzie: Stark wie die AmeisenJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 5: Edmund und Luzie: Stark wie die Ameisen
12 Min.Folge vom 08.05.2026
Edmund und Luzie helfen Baldur bei der Karottenernte, aber Edmund fällt es gar nicht so leicht, die Karotten aus der Erde zu ziehen. Luzie zieht ihn damit auf und nennt ihn sogar "schwache Ameise". Das will Edmund nicht so einfach auf sich sitzen lassen! Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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