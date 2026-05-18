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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Schnitzeljagd im Schnee

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 18.05.2026
Edmund und Luzie: Schnitzeljagd im Schnee

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Edmund und Luzie

Folge 20: Edmund und Luzie: Schnitzeljagd im Schnee

12 Min.Folge vom 18.05.2026

Edmund und Luzie sind der Überzeugung, dass der Wald im Winter keine Überraschungen bereithält und alles langweilig ist. Als Edgar Eule das hört nimmt er sich vor, die beiden mit einer Schnitzeljagd bei zu überraschen und vom Gegenteil zu überzeugen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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