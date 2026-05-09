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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Das große Waldaufräumen

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 09.05.2026
Edmund und Luzie: Das große Waldaufräumen

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Edmund und Luzie

Folge 7: Edmund und Luzie: Das große Waldaufräumen

12 Min.Folge vom 09.05.2026

Luzie und Edmund sollen ihr Zimmer aufräumen, bevor es Veilchentorte gibt. Doch die ungleichen Geschwister kriegen sich über dieser Aufgabe in die Haare. Ein Wettstreit im "Waldaufräumen" soll zeigen, wer von den beiden besser im Ordnunghalten ist. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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