Edmund und Luzie: Das große WaldaufräumenJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 7: Edmund und Luzie: Das große Waldaufräumen
12 Min.Folge vom 09.05.2026
Luzie und Edmund sollen ihr Zimmer aufräumen, bevor es Veilchentorte gibt. Doch die ungleichen Geschwister kriegen sich über dieser Aufgabe in die Haare. Ein Wettstreit im "Waldaufräumen" soll zeigen, wer von den beiden besser im Ordnunghalten ist. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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