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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der Krachmacher des Waldes

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 15.05.2026
Edmund und Luzie: Der Krachmacher des Waldes

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Edmund und Luzie

Folge 15: Edmund und Luzie: Der Krachmacher des Waldes

12 Min.Folge vom 15.05.2026

Das Musikfest des Waldes steht an und Baldur, Mima und die Kinder wollen gemeinsam musizieren. Doch leider geht Luzies Flöte kaputt und sie ist deswegen am Boden zerstört. Zum Glück lässt sich Edgar Eule etwas einfallen, um den Kindern zu helfen und das Musikfest zu retten. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation

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