Edmund und Luzie: Der Krachmacher des WaldesJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 15: Edmund und Luzie: Der Krachmacher des Waldes
12 Min.Folge vom 15.05.2026
Das Musikfest des Waldes steht an und Baldur, Mima und die Kinder wollen gemeinsam musizieren. Doch leider geht Luzies Flöte kaputt und sie ist deswegen am Boden zerstört. Zum Glück lässt sich Edgar Eule etwas einfallen, um den Kindern zu helfen und das Musikfest zu retten. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation
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