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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Wo ist der Bommel?

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 18.05.2026
Edmund und Luzie: Wo ist der Bommel?

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Edmund und Luzie

Folge 19: Edmund und Luzie: Wo ist der Bommel?

12 Min.Folge vom 18.05.2026

Edmund hat beim Schlittenfahren seinen Glücksbommel, den er immer auf seiner Haube trägt, verloren. Für ihn ist er sehr wichtig, denn er erinnert ihn an seine Mutter. Also beschließen alle, am nächsten Tag nach dem Bommel zu suchen. Doch es hat die ganze Nacht lang geschneit, was die Suche deutlich erschwert. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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