Edmund und Luzie: Der FeuersteinJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 10: Edmund und Luzie: Der Feuerstein
12 Min.Folge vom 11.05.2026
Edmund hat einen besonders seltenen Feuerstein gefunden, den Luzie unbedingt haben möchte. Blöd nur, dass ausgerechnet heute "Tauschtag" ist und Edmund für den Stein eine besondere Gegenleistung verlangt. Luzie fällt es gar nicht einfach, ein geeignetes Tauschobjekt zu finden, doch da bringen Mima und Baldur sie auf eine Idee. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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