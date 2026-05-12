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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Das Honigfest

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 12.05.2026
Edmund und Luzie: Das Honigfest

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Edmund und Luzie

Folge 11: Edmund und Luzie: Das Honigfest

12 Min.Folge vom 12.05.2026

Papa Baldurs Honigfest steht vor der Tür und Polka und Hortensia wollen ihn gemeinsam mit Luzie, Edmund, Dingsda und Mitzi mit einem Theaterstück überraschen. Doch Luzie ist mit der Rollenverteilung mehr als unzufrieden. Denn sie soll eine Blume spielen und findet das mehr als langweilig. Kann Papa Baldur sie davon überzeugen, dass Blumen auch wichtig sind? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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