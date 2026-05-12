Edmund und Luzie: Das HonigfestJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 11: Edmund und Luzie: Das Honigfest
12 Min.Folge vom 12.05.2026
Papa Baldurs Honigfest steht vor der Tür und Polka und Hortensia wollen ihn gemeinsam mit Luzie, Edmund, Dingsda und Mitzi mit einem Theaterstück überraschen. Doch Luzie ist mit der Rollenverteilung mehr als unzufrieden. Denn sie soll eine Blume spielen und findet das mehr als langweilig. Kann Papa Baldur sie davon überzeugen, dass Blumen auch wichtig sind? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edmund und Luzie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids