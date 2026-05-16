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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Die Hochzeit der Haubentaucher

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 16.05.2026
Edmund und Luzie: Die Hochzeit der Haubentaucher

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Edmund und Luzie

Folge 17: Edmund und Luzie: Die Hochzeit der Haubentaucher

12 Min.Folge vom 16.05.2026

Baldur möchte mit den Kindern die sogenannte Hochzeit der Haubentaucher beobachten. Bei diesem Naturschauspiel ist es jedoch wichtig, so still wie möglich zu sein, um die scheuen Vögel nicht zu erschrecken. Doch dafür ist Luzie viel zu zappelig. Nun muss Edmund ihr schleunigst beibringen, wie man ruhig und ausgeglichen wird. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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