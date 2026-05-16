Edmund und Luzie: Die Hochzeit der HaubentaucherJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 17: Edmund und Luzie: Die Hochzeit der Haubentaucher
12 Min.Folge vom 16.05.2026
Baldur möchte mit den Kindern die sogenannte Hochzeit der Haubentaucher beobachten. Bei diesem Naturschauspiel ist es jedoch wichtig, so still wie möglich zu sein, um die scheuen Vögel nicht zu erschrecken. Doch dafür ist Luzie viel zu zappelig. Nun muss Edmund ihr schleunigst beibringen, wie man ruhig und ausgeglichen wird. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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