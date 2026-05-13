Edmund und Luzie: Das WintermonsterJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 14: Edmund und Luzie: Das Wintermonster
12 Min.Folge vom 13.05.2026
Mima erzählt Edmund, Luzie und Mitzi von einem Monster, das im Wald leben soll. Als plötzlich Baldur verschwunden ist, glauben die drei, dass das Ungeheuer ihn entführt hat. Mutig stapfen die Freunde durch Eis, Nebel und Schnee, um nach Baldur zu suchen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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