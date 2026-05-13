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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Das Wintermonster

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 13.05.2026
Edmund und Luzie: Das Wintermonster

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Edmund und Luzie

Folge 14: Edmund und Luzie: Das Wintermonster

12 Min.Folge vom 13.05.2026

Mima erzählt Edmund, Luzie und Mitzi von einem Monster, das im Wald leben soll. Als plötzlich Baldur verschwunden ist, glauben die drei, dass das Ungeheuer ihn entführt hat. Mutig stapfen die Freunde durch Eis, Nebel und Schnee, um nach Baldur zu suchen. Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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